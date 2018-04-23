Более 80% территорий приведено в порядок в Минске с начала месячника по благоустройству

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% территорий приведено в порядок в Минске с начала месячника по уборке, благоустройству и озеленению, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

За этот период вывезено около 12 тыс. куб.м мусора, отремонтировано 45 тыс. кв.м асфальтовых покрытий улично-дорожной сети и дворовых проездов, нанесена дорожная разметка на 18 тыс. кв.м. Также обновлены более 30 тыс. малых архитектурных форм, свыше 10 тыс. единиц детского игрового оборудования. Приведены в порядок 1,3 тыс. остановочных пунктов, более 400 светофорных объектов. Высажено 6 тыс. деревьев и 14 тыс. кустарников.

Во время республиканского субботника 21 апреля убрано более 2 тыс. га территорий, высажено 1,7 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников. В наведении порядка и благоустройстве приняли участие более 600 тыс. человек - представители общественных объединений, государственных органов, депутаты Мингорсовета, молодежные активисты.

"Вместе с тем, несмотря на значительный объем выполненных работ, остался ряд проблемных вопросов. Особого внимания требуют фасады зданий и ограждения, сектор индивидуальной застройки", - отметила Марина Малаева.

Весенний месячник проводится в городе ежегодно. В этот период территории очищаются от мусора, ведется ремонт и покраска малых архитектурных форм, игрового оборудования, посадка деревьев. К участию в субботниках привлекаются общественные организации, трудовые коллективы, учащиеся, жильцы.-0-