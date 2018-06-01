1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 840 дополнительных мест в детских садах планируют создать в Гомеле к новому учебному году, сообщила начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Людмила Крилистенко сегодня на заседании исполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника отдела, вопрос обеспечения местами в дошкольных учреждениях шаговой доступности, особенно в микрорайонах-новостройках, постоянно находится в поле зрения органов власти, отделов образования. В городе ежегодно принимаются меры по созданию дополнительных мест. Это и перепрофилирование помещений, и доукомплектование групп, и открытие новых учреждений. "К новому учебному году планируется создать 847 дополнительных мест путем доукомплектования действующих групп, открытия дополнительных групп", - уточнила Людмила Крилистенко.

Продолжается реконструкция здания под учреждение дошкольного образования на 75 мест по улице Международнойм - объект готов примерно на 70%. Запланировано строительство детского сада на 190 мест в 104-м микрорайоне.

Людмила Крилистенко констатировала, что в последнее время в областном центре увеличилось и количество запросов по определению детей в группы второго раннего возраста - с одного года до двух лет. "С первого сентября планируется организовать четыре группы второго раннего возраста в Железнодорожном и Советском районах Гомеля", - добавила она.

Становится больше групп кратковременного пребывания воспитанников. Так, число таких групп в прошлом учебном году по сравнению с позапрошлым увеличилось на 40 и составило 258. В новом учебном году количество групп кратковременного пребывания планируют увеличить еще на 5%.

Кроме того, с сентября будут функционировать две белорусскоязычные группы: в яслях-садах №160 и 161. По результатам предварительного комплектования, посещать группы будут 43 ребенка.

Существует потребность продления режима работы некоторых дошкольных учреждений. Так, на 12-часовой режим (с 7.00 до 19.00) будут переведены семь детских садов.

Всего в Гомеле функционируют 127 учреждений, которые реализуют программу дошкольного образования. Их воспитанниками являются 22 тыс. 977 детей. "С 2015 по 2018 год количество детей, посещающих учреждения дошкольного образования, увеличилось на 1,1 тыс.", - отметила Людмила Крилистенко.

На заседании председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко поручил разработать перспективную стратегию обеспечения местами в дошкольных учреждениях в шаговой доступности. "Стратегия должна быть основана на полноценном многовекторном анализе, с учетом финансовых возможностей", - подчеркнул он. Важно определить перспективные площадки, на которых смогут размещаться учреждения дошкольного образования, в том числе с учетом уже имеющегося в областном центре опыта строительства детского сада на первом этаже жилого дома. Кроме того, будет изучен вопрос организации подвоза воспитанников в детские сады специальным транспортом в сопровождении педагогического работника - по принципу школьного автобуса. Это позволило бы родителям приводить утром детей в учреждения шаговой доступности и оттуда же вечером забирать малышей домой.-0-