Более 8,5 тыс. молодых людей Брестской области планируется трудоустроить в студотряды

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во время третьего трудового семестра в 2018 году в составе студенческих отрядов планируется трудоустроить более 8,5 тыс. молодых людей Брестской области. Об этом сегодня сообщил журналистам второй секретарь областного комитета БРСМ Николай Луговской, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте состоялась церемония открытия третьего трудового семестра. Студенты и учащиеся региона получили путевки на работу в строительных, педагогических, сервисных и сельскохозяйственных отрядах. "В настоящее время от нанимателей нам поступило 3 874 заявки. В целом перед нами стоит задача трудоустроить в третьем семестре более 8,5 тыс. молодых людей в составе сервисных, строительных, педагогических, экологических, сельскохозяйственных, медицинских и производственных студенческих отрядах", - отметил Николай Луговской.

Юношам и девушкам представится возможность поработать не только в Брестской области, но и за ее пределами. В настоящее время специалисты прорабатывают вопросы трудоустройства студентов за рубежом. Так, до 100 человек планируется направить в Польшу в составе строительного и производственного отрядов. Ребятам из педагогических отрядов летом предлагают поработать воспитателями в двух оздоровительных лагерях Краснодарского края России.

"Вторичная занятость - одно из важнейших направлений молодежной политики. В студотрядах ребята зарабатывают собственные деньги, получают профессиональные навыки, опыт. Это помогает стать им более конкурентоспособными на рынке труда. Значительное внимание уделяется и досугу. В свободное время для студотрядовцев организуются культурные и познавательные мероприятия, спортивные соревнования", - сказал начальник отдела по делам молодежи Брестского облисполкома Юрий Сегенюк.

Также сегодня студотрядовцы Брестской области посетили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили с Днем Победы и вручили подарки. Завершится день трудовой акцией. Молодежь региона займется благоустройством автомобильного моста в районе железнодорожного вокзала областного центра.-0-