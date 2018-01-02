Более 90 торговых объектов откроются в Минской области в 2018 году

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2018 году планируется открытие более 90 торговых объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

У семи объектов, появление которых намечено на 2018 год, торговая площадь составит 500 кв.м и более. Так, по два таких объекта распахнут свои двери в Логойске, Любани и Несвиже и один - в Дзержинске. В целом торговая сеть региона будет расширяться как за счет реконструкции объектов, так и вследствие их укрупнения, а также строительства и открытия гипер- и супермаркетов и торговых центров. К другим важным направлениям совершенствования и развития торгового обслуживания населения области относится формирование крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей; размещение в жилых кварталах городов магазинов шаговой доступности. Значительное внимание также планируется уделить совершенствованию эффективной системы товародвижения.

В Минской области все более широкое распространение получает дистанционная торговля, в том числе с применением интернет-технологий через интернет-магазины, с предоставлением возможности заключения договора розничной купли-продажи иными способами (телемагазины, по каталогам, почте) из-за ряда преимуществ. Среди таковых, например, более широкий ассортимент, удобство выбора товаров из дома, отсутствие затрат на аренду торговых площадей.

На 2018 год в центральном регионе также запланировано открытие более 40 объектов общественного питания. Приоритетное развитие получат объекты с быстрым обслуживанием. Среди актуальных задач в сфере общепита - обеспечение на объектах широкого ассортимента продукции собственного производства гарантированного качества, предоставление высокого уровня сервиса, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По данным облисполкома, в Минской области розничный товарооборот торговли через все каналы реализации за январь-ноябрь 2017 года превысил Br5,28 млрд, или в сопоставимых ценах 102,9% к уровню аналогичного периода 2016 года. В 2018 году рост розничного товарооборота торговли прогнозируется на 5% к уровню 2017 года.-0-