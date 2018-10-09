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Более 900 семей Гомельской области воспитывают пятерых и более детей

Регионы 09.10.2018 | 13:57
Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пятерых и более детей воспитывают 912 семей, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

По словам Петра Шутько, самая большая многодетная семья региона, воспитавшая 13 детей, проживает в Жлобинском районе. В Добрушском и Мозырском районах есть семьи, где воспитывают 11 детей, в том числе приемных.

Всего в области проживают более 16 тыс. многодетных семей. Их численность ежегодно увеличивается в среднем на 9%. Такая тенденция прослеживается и в нынешнем году. "Этому способствуют и существующие виды социальной поддержки семей с детьми, такие как, например, выплаты в связи с рождением ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предоставление семейного капитала многодетным, социальные гарантии в сфере трудового законодательства и многие другие", - отметил председатель комитета. Кроме того, в некоторых семьях дети в возрасте до двух лет обеспечиваются бесплатными продуктами питания. Так, в этом году такая поддержка оказывается более 4 тыс. детей.

"Женщины, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей, награждаются орденом Матери", - напомнил председатель комитета. В нынешнем году награды удостоены 79 жительниц региона, всего же орден Матери вручен 1440 многодетным матерям Гомельской области.

Петр Шутько добавил, что в преддверии Дня матери в областном центре и районах проводятся мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку материнства и института семьи, запланированы многочисленные акции, концерты, выставки, поздравления.-0-

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Теги
Гомельская область, дети, многодетные семьи
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