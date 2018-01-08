Более 900 учащихся Могилевской области проверят знания на олимпиаде по учебным предметам

8 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам стартует 9 января в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Могилевского облисполкома.
Участие в интеллектуальных состязаниях примут более 900 учащихся со всего региона, из них около 500 - иногородние.
Мероприятие пройдет в течение трех дней на базе учреждений образования города на Днепре, где созданы все необходимые условия. Здесь победители районных и городских олимпиад проверят свои знания в 18 учебных предметах, в том числе пяти иностранных языках. Причем каждый учащийся сможет выбрать только одну дисциплину.
Итоги личного первенства на данном этапе олимпиады подведет высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут преподаватели высших учебных заведений, лучшие учителя области. Победителей интеллектуального состязания наградят дипломами соответствующих степеней, а некоторые участники могут быть отмечены похвальными отзывами. Более 25% школьников примут участие в заключительном этапе республиканской олимпиады.
По итогам республиканского состязания в 2017 году представителями региона завоевано 80 дипломов. Кроме того, 6 медалей различного достоинства привезено с международных олимпиад.-0-
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