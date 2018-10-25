Более 9,5 тыс. школьников отдохнут в лагерях Минской области на осенних каникулах

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оздоровительных лагерях Минской области на осенних каникулах с 29 октября по 7 ноября планируется оздоровить 9,52 тыс. учащихся, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Для организации эффективного досуга, занятости и оздоровления ребят учреждения общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи подготовили интересные мероприятия.

Так, педагоги Минского района проведут занятия с использованием сказкотерапии, цветотерапии, игротерапии. Ребят ожидают квесты, творческие конкурсы, игры-путешествия, спортивные программы. Запланирована и акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма, которая пройдет в Боровлянской школе №3 с участием специалистов отдела ГАИ Минского района.

На осенних каникулах в лагерях Смолевичского района будут работать объединения по интересам, спортивные и тренажерные залы, стадионы и библиотеки. Вниманию учащихся и их родителей будут предложены шоу-программы, интерактивные марафоны, ролевые игры, спортландии. Ребят пригласят в "Город мастеров", который развернется на базе Центра творчества детей и молодежи Смолевичского района.

В Воложинском районе на базе каждого из 12 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в течение смены планируется реализовать мини-проект по различным направлениям воспитательной работы. Например, в средней школе №1 Воложина ученикам начальных классов представят "Очень интересные разные профессии", результатом работы станет создание дерева профессий района.

Спорт и здоровье станут основными темами мероприятий в лагерях Борисовского района. Кроме того, юных борисовчан ожидают викторины и брейн-ринги в области краеведения и права. Пристальное внимание ребят и взрослых будет обращено также на необходимость соблюдения мер безопасного и ответственного поведения, выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Воспитанников оздоровительного лагеря в Смиловичах Червенского района пригласят на образовательную арт-экскурсию "Иди и смотри: от детских рисунков к современному искусству", которая состоится на базе Центра творчества детей и молодежи им. Хаима Сутина. На экскурсии дети познакомятся с работами выставки-конкурса "Архновация-2018" и окунутся в современное искусство в "Осеннем салоне с Белгазпромбанком".

Подрастающее поколение Несвижского района посетит фестиваль поделок "Чудеса для детей из ненужных вещей", попробует свои силы в интеллектуальном баттле и видеокруизе. А в Молодечненском районе воспитанники лагерей примут участие в правовом марафона "Подросток и закон: учим, знаем, соблюдаем", в рамках которого они встретятся с сотрудниками правоохранительных органов и представителями сферы здравоохранения.-0-