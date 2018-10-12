Более 9,5 тыс. т овощей и фруктов заложат в стабфонд Гродненской области

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 9,5 тыс. т овощей и фруктов будут заложены в стабфонд Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

Объем закладки основных культур не изменился по сравнению с прошлым годом. Он сформирован, исходя из потребностей торговых организаций в межсезонный период. "Для обеспечения населения Гродненской области продукцией растениеводства в стабилизационный фонд на межсезонный период 2018-2019 годов будет заложено 2,6 тыс. т картофеля, около 2 тыс. т капусты, 850 т моркови, 635 т свеклы, 950 т лука, а также около 2,5 тыс. т яблок", - уточнили в управлении торговли и услуг.

Завершить формирование стабфонда необходимо до 15 ноября. Продукция помещается в овоще- и фруктохранилища на базах сельхозпредприятий, а также фермерских хозяйств.

Стартовал в Гродненской области и сезон осенних ярмарок, на которых можно приобрести овощи, фрукты, мед, саженцы и другую продукцию. Пройдут ярмарки во всех районах области, график проведения размещен на сайте Гродненского облисполкома. Только в октябре запланировано около 50 таких мероприятий.-0-