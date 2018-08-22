Более 95% школ Витебской области готовы к новому учебному году

22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 95% учреждений образования Витебской области готовы к новому учебному году. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома.

"В области остались 10 школ, которые находились на капитальном ремонте и где еще проводятся последние работы по наведению порядка. Но до 25 августа эти учреждения образования получат паспорта готовности", - сказал Дмитрий Хома.

На развитие материально-технической базы школ Витебской области в этом году уже направлено более Br30 млн, в 2017 году было выделено около Br22 млн. Проведены капитальные ремонты, приобретено учебное оборудование, мебель, спортивный инвентарь. За два года парк школьных автобусов обновился на 78 транспортных средств, что составило 31% общего количества машин.

До 2021 года в районах области планируется создать школы будущего, которые станут своеобразным ресурсным центром для продвижения инноваций в образовании на территории района и города. В них будут сконцентрированы передовые технологии, современное оборудование и сильные педагоги.

"Создание школ будущего это не пиар-ход, а шаг к улучшению образования. В этом за один год мы убедились на примере школы в Дубровно", - добавил представитель облисполкома.

По словам Дмитрия Хомы, работа по оптимизации учреждений общего среднего образования в регионе практически завершилась, что дало свои результаты и позволило сэкономить средства. В будущем могут быть произведены лишь точечные изменения.

"В текущем году в области будет функционировать более 300 учреждений образования, в том числе 23 гимназии и 2 кадетских училища. Толочинская гимназия и витебская гимназия №6 реорганизованы в средние школы. Всего более 110 тыс. ребят 1 сентября войдут в школьные кабинеты", - сообщил Дмитрий Хома.

Кроме того, в новом учебном году начнут работать 450 молодых педагогов. Замотивировать их остаться на первом рабочем месте - главная задача и руководства учреждений образований, и представителей местной власти.

Сегодня в Витебске прошла областная конференция работников образования и науки. Она собрала более 1 тыс. педагогов и гостей мероприятия. В центре внимания участников были результаты подготовки учебных заведений к новому сезону, итоги минувшего учебного года, а также задачи в работе на будущее.-0-