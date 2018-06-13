13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 98% площадей госимущества Минска сдается в аренду. Об этом сообщила сегодня председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко на первом заседании Совета по развитию предпринимательства при столичной мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из всех площадей, которые находятся в собственности Минска и закреплены за городскими предприятиями, более 1 млн кв.м сдается в аренду. Коэффициент эффективности использования имущества на начало текущего квартала составил 98,4%. Это высокий процент, что является результатом всех проводимых мероприятий по вовлечению в экономику Минска неиспользуемого имущества", - сказала Галина Степуренко. Она добавила, что по данному показателю столица занимает второе место среди всех регионов страны и продолжит стремиться к первой ступени.

"С начала этого года почти 700 новых субъектов хозяйствования получили в аренду 84 тыс. кв.м площадей, в 2017 году было 1630 новых собственников, которые заключили договоры на 126,4 тыс. кв.м", - добавила специалист.

По ее словам, уменьшается размер неиспользуемых площадей: если на начало прошлого года они занимали 239 тыс. кв.м, то спустя год - 191 тыс. кв.м. А на начало апреля этого года таких территорий осталось 172,8 тыс. кв.м. Городские власти продолжают работу над сокращением свободных площадей.

Положительная динамика поддерживается в том числе благодаря предоставляемым арендаторам преференциям. "За январь-май этого года согласовано снижение арендной платы 270 арендаторам на общую сумму Br601,9 тыс. В том числе под торговлю, общепит и бытовые услуги такую поддержку получили 147 субъектов хозяйствования, под производство - 56 субъектов, под склады и иные цели - 67. В 2016-2017 годы преференция предоставлена более 530 арендаторам на сумму Br3,8 млн", - привела цифры Галина Степуренко.

Кроме того, позитивный эффект оказывает предоставление помещений в безвозмездное пользование при условии создания рабочих мест. С июля 2017 года по июнь 2018-го коммунальными организациями города предложено 90 таких помещений. Кроме того, добросовестные ссудополучатели по истечении срока договора безвозмездного пользования имеют преимущественное право заключить договор аренды без проведения аукциона. Из перечня предложенных объектов 4 уже решено передать субъектам хозяйствования, которые обязуются создать рабочие места, еще 8 заявлений рассматривается. Также 20 помещений благодаря широкому информированию бизнеса в итоге были сданы в аренду. В текущий момент на официальном сайте Мингорисполкома в безвозмездное пользование предлагается 41 объект.

Сегодня состоялось первое заседание Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме под председательством мэра столицы Андрея Шорца.-0-