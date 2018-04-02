Более Br100 млн из инвестпрограммы Минска направят на строительство 3-й линии метро в 2018 году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br100 млн средств из инвестпрограммы Минска направят на строительство 3-й линии метро в 2018 году. Об этом сообщил начальник КУП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" Павел Царун сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестиционной программой Минска на 2018 год предусмотрено выделение бюджетных средств на строительство объектов метрополитена в объеме более Br101,9 млн. Еще Br45 млн составят кредитные ресурсы. За I квартал текущего года финансирование работ по строительству 3-й линии метро превысило Br30 млн", - проинформировал Павел Царун.

По его словам, в 2018 году ведется одновременное строительство всех очередей 3-й линии (семи станций). Уже выполнен ряд земляных и монолитных работ, а также других мероприятий. Так, завершены проходческие работы по устройству подземного пешеходного перехода с 1-й на 3-ю линию протяженностью 422 м, устройство соединительных объектов между 2-й и 3-й линиями общей протяженностью 832 м. Кроме того, построены тупики за станцией "Юбилейная площадь" общей протяженностью 546 м. Ранее выполнена проходка левого перегонного тоннеля, а 30 марта была завершена и проходка аналогичного правого тоннеля от станции "Вокзальная" до станции "Юбилейная площадь" общей протяженностью 1625 пог. м. Сейчас на проходке других участков задействованы пять механизированных комплексов и четыре немеханизированных.

Павел Царун добавил, что продолжаются строительно-монтажные работы на четырех станциях 3-й линии, в том числе по отделке "Ковальской Слободы" и "Вокзальной". Началась инженерная подготовка территории и перекладка сетей под вторую очередь строительства на участке от ул. Корженевского до ул. Жуковского (три станции). С марта ведется строительство инженерного корпуса, выполняется и ряд других работ.

Строительство первого участка 3-й линии Минского метрополитена ведут 22 подрядные строительные организации. Возведение основных конструкций идет в трехсменном режиме без выходных дней.-0-