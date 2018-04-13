Более Br2 млн направят на реставрацию историко-культурных объектов в Минской области в 2018 году

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br2 млн предусмотрено направить из областного бюджета на реставрацию историко-культурных объектов в Минской области в 2018 году. Об этом сообщила заместитель начальника отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Татьяна Кравченок, передает корреспондент БЕЛТА.

По инвестиционной программе в областном бюджете на реставрационные работы предусмотрено Br2 млн 132 тыс., и за первый квартал освоено более Br93 тыс. За счет средств областного бюджета продолжатся работы на здании бывшего дворянского собрания в Слуцке.

За счет средств собственников планируются работы на Успенской церкви в Столбцовском районе, усыпальнице рода Завишей в городе Узда, в бывшей усадьбе в деревне Наднеман Узденского района и др.

В 2017 году реставрационные работы велись на 20 объектах наследия.

Татьяна Кравченок рассказала, что Минским областным советом по вопросам историко-культурного наследия принято решение о придании статуса историко-культурной ценности категории "3" могиле святой блаженной Валентины Минской, расположенной на кладбище деревни Заболотье Дзержинского района. Также ведется работа по приданию статуса историко-культурной ценности нематериальным проявлениям творчества. В этом году будут внесены предложения о присвоении такого статуса двум объектам: комплексу знаний и навыков по изготовлению дудки методом вкручивания на Полесье и традициям изготовления ковров из крашенной соломки.-0-