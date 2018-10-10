Более Br20 млн направлено на модернизацию оздоровительных лагерей Минска за последние пять лет

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br20 млн было направлено в течение последних пяти лет на модернизацию оздоровительных лагерей Минска. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич сегодня на городской конференции по итогам летнего оздоровления детей столицы в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существенный физический износ материально-технической базы лагерей требует на их подготовку к работе ежегодного направления денежных средств. За последние пять лет из всех источников финансирования на это было направлено свыше Br20 млн, в том числе около Br7 млн, или 34%, составили средства бюджета города, Br3,6 млн - средства субботников", - отметил Игорь Юркевич. В частности, использование консолидированных средств собственников лагерей, а также средств городского бюджета, профсоюзных организаций, спонсоров позволило значительно повысить уровень комфортности лагерей, создать условия для занятия спортом и развития творческого потенциала юных минчан.

По оценке зампредседателя Мингорисполкома, оздоровительная кампания прошла на высоком организационном уровне: были реализованы новые образовательные программы, прошли профильные смены - детям удалось не только отдохнуть, но и получить новые навыки, которые им пригодятся в жизни. Однако для будущего развития детей уже недостаточно только организации питания, досуга и быта, необходимо определить новые содержательные подходы. "Важная роль должна отводиться гражданско-патриотическому воспитанию, формированию у детей ценностного и уважительного отношения к национальному наследию, традициям и культуре Беларуси. Поэтому нужно шире использовать возможности районных центров допризывной подготовки по организации военно-патриотических и оборонно-спортивных лагерей", - считает Игорь Юркевич.-0-