Более Br37 млн направят в Минской области в 2018 году на строительство объектов образования

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br37 млн направят в Минской области в 2018 году на проектирование и строительство объектов образования, сообщила сегодня начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году на проектирование и строительство 11 объектов образования предусмотрено финансирование на сумму более Br37 158 тыс., - отметила Галина Казак. - В прошлом году на проектирование и строительство шести объектов из бюджета области было направлено Br18,7 млн".

Начальник управления проинформировала, что на ремонт учреждений образования Минской области в 2017 году затрачено более Br40 млн. Работы по капремонту выполнялись на 66 объектах. Полностью завершен ремонт в двух сельских школах Любанского и Червенского районов. Кроме того, отремонтирован 181 спортивный зал, 155 пищеблоков учреждений образования. В 2018-м ремонтные работы будут осуществляться в Кривичском учебно-педагогическом комплексе детский сад - средняя школа и Узденской СШ №1 имени А.С. Пушкина. Также запланирована разработка проектно-сметной документации по Долгиновской СШ Вилейского района, Клецкой средней школе №2 и СШ №4 Несвижа для ремонта в 2019 году.

Важным для системы образования Минской области в 2017-м стал ввод в эксплуатацию новых детских дошкольных учреждений: в агрогородке Прилуки (Минский район) на 150 мест, в городах Жодино, Столбцы и д. Копище (Минский район) - на 230 мест каждый. Еще одни ясли-сад в Жодино на 154 места появились на базе бывшего детского дома. В целом в 2017 году за счет строительства детсадов, организации работы семейных групп и групп кратковременного пребывания, перепрофилирования и реконструкции, вывода первых классов из зданий учреждений дошкольного образования в них создано 1 560 мест. Сейчас в центральном регионе функционируют 662 дошкольных учреждения. Численность их воспитанников возросла с 59,5 до 61,2 тыс. Галина Казак отметила общую тенденцию увеличения количества обучающихся в регионе. В 2017/2018 учебном году оно возросло по сравнению с предыдущим годом с 226,2 до 229,7 тыс.

В системе образования Минской области функционируют 1 204 учреждения. Всего на финансирование отрасли в 2017 году из бюджета и внебюджетных источников было направлено более Br680,8 млн.

Заседание коллегии управления образования Миноблисполкома, где рассматриваются итоги работы системы образования центрального региона в 2017 году, проходит на базе областного института развития образования. В мероприятии принимают участие представители руководства Минобразования и облисполкома, начальники отделов образования, спорта и туризма, гор- и райисполкомов Минской области, председатели райкомов профсоюзов, руководители и педагоги учреждений образования. Перед началом коллегии ее участники и гости посетили тематические площадки, на которых были представлены достижения, опыт работы и стратегии учреждений, ставших победителями и лауреатами ежегодного областного конкурса за достижение высоких показателей в развитии образования.-0-