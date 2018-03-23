23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br400 тыс. направят в Минской области в 2018 году на борьбу с борщевиком Сосновского, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Кудырко, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе определен план мероприятий, предусматривающий полное уничтожение мест произрастания инвазивного растения. "Средства уже направлены в районы, чтобы максимально до начала летнего сезона обработать территории", - отметила Наталья Кудырко.

Всего в области борщевик произрастает на площади около 364 га. Наиболее актуальна проблема для Логойского района, инвазивным растением занято около 116 га.

В Минске полностью ликвидировать борщевик Сосновского планируется до 2025 года. Как рассказала начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Шеменкова, в текущем году обработке подлежит чуть более 57 га, около 92% площадей приходится на Октябрьский, Ленинский и Заводской районы.

Борщевик Сосновского относится к наиболее агрессивным чужеродным инвазивным видам растений, наносящим существенный экономический ущерб и оказывающим негативное воздействие на здоровье людей. Поэтому комплексная систематическая работа по его уничтожению проводится ежегодно.-0-