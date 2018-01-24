24 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более Br54 млн инвестиций направлено в сферу здравоохранения Витебской области в 2017 году. Об этом сообщил на заседании Витебского облисполкома начальник управления здравоохранения Юрий Деркач при рассмотрении вопроса выполнения в минувшем году целевых показателей госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Из общего объема инвестиций на капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения было направлено Br43 млн, на приобретение оборудования - Br11 млн. Инвестиции были направлены на строительство больницы им.Семашко в Орше, Миорской ЦРБ, строительство поликлиники в микрорайоне Юг-7 в Витебске, Копысскую участковую больницу, стоматологическое отделение Докшицкой ЦРБ и другие объекты. Также проведена комплексная информатизация здравоохранения области.

Благодаря плотной работе всех заинтересованных структур, запланированные показатели госпрограммы в целом выполнены, подчеркнул Юрий Деркач. Так, ожидаемая продолжительность жизни по Витебской области увеличилась за 2016 год (за 2017-й показатель еще не подведен) до 73,3 года. Регион имеет высокий прирост продолжительности жизни.

В структуре детской смертности 30,8% составляет смертность от внешних причин. "В этой связи управлением здравоохранения с участием областных структур МЧС, УВД разработана специальная программа, направленная на снижение гибели детей", - проинформировал начальник управления.

Касаясь доступности первичной медицинской помощи, Юрий Деркач отметил, что Витебская область пошла по пути создания амбулаторий врача общей практики. В Витебске, Орше и других крупных городах такие амбулатории создаются в непосредственной близости от жителей. В настоящий момент идет строительство амбулаторий в микрорайоне Билево. Это женская консультация и педиатрический участок, а в Журжево на базе бывшей поликлиники ОАО "Керамика" будет открыто отделение врача общей практики.

Большое внимание уделяется развитию системы оказания неотложной помощи. С этой целью принято решение о передаче в областную собственность скорой медицинской помощи и полностью изменена система оказания скорой медицинской помощи: Витебская область первая в республике перешла с административного на территориальный принцип. "В результате, даже если взять последние крупные ДТП под Оршей (пострадало девять человек) и на границе Оршанского и Толочинского районов (четыре человека), жизни пяти человек были спасены именно благодаря слаженной работе бригад по территориальному принципу", - подчеркнул Юрий Деркач.

Кроме того, в 2017 году в области были введены в эксплуатацию три рентгенэндоваскулярных кабинета, в которых осуществляется фактически круглосуточная работа. "Один такой кабинет, по статистике, ежедневно спасает от инфаркта, инсульта или лишения конечностей пять человек. Это показатели, которые дают реальный результат", - констатировал начальник управления.

Положительно оценил результаты работы отрасли здравоохранения председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "Даже в тяжелое время мы сумели оптимизировать систему и эффективно вложить средства. В самые сложные, дорогостоящие объекты вдохнули жизнь, заканчиваем основные из них. Но необходимо определиться с дальнейшими перспективными точками вложения средств, чтобы не упустить время", - отметил губернатор.

Одно из эффективных направлений работы, по его мнению, связано с развитием системы передвижных медицинских и скрининговых комплексов. "Есть категория жителей, которые не обращаются в медучреждения, но, когда приходит машина по месту жительства или работы, они пользуются этой возможностью. Для нас же - это возможность охватить таких людей", - добавил Николай Шерстнев.-0-