Более Br5,5 млн выделено из бюджета Минска на 2018 год для дополнительной помощи ветеранам ВОВ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br5,5 млн выделено из городского бюджета Минска на 2018 год для обеспечения дополнительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице реализуется ряд дополнительных мер по улучшению качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от ее последствий. "Это ежемесячные единовременные доплаты к пенсиям, мероприятия по реабилитации и оздоровлению в нашем городском медико-психологическом реабилитационном центре, - сказала Жанна Романович. - Кроме того, за счет городского бюджета производится компенсация по ремонту жилья одиноких ветеранов. Устанавливаются автономные пожарные извещатели. Востребована в городе и социальная транспортная услуга, это большое подспорье для ветеранов. Некоторые пользуются комплексным уходом на дому".

В Минске в настоящее время проживают 2 358 ветеранов ВОВ, в том числе два Героя Советского Союза - Мичурин Василий Сергеевич и Кустов Иван Ильич, 19 Героев Социалистического Труда, два Героя Беларуси и два кавалера ордена Отечества.

Практически все ветераны, за исключением чуть более 70 человек, получили в 2017 году компенсации на оздоровление.

Более 130 ветеранов примут непосредственное участие в церемонии возложения цветов и венков на площади Победы. "В настоящее время мы продолжаем подготовку к участию ветеранов в праздничных мероприятиях. Более 30 парикмахерских столицы предоставляют скидки на стрижку, в том числе большинство оказывают услугу бесплатно. При необходимости мастера готовы посетить ветеранов на дому. Такие же бесплатные или на льготных условиях услуги оказывают прачечные и химчистки города, а также ветераны могут сделать фотографии", - добавила Жанна Романович.

Кроме того, торговые сети Минска формируют подарочные торговые наборы для ветеранов к празднику. Традиционно МТС предлагает услугу "Звонок боевому другу" - каждый ветеран может сделать 9 мая бесплатный звонок в любое место, чтобы поздравить однополчан. Служба такси "Пятница" будет предоставлять 9 мая бесплатную услугу по доставке ветеранов в черте Минска.

Во всех районах столицы администрации проведут праздничные мероприятия. А тех, кто в силу физического состояния не сможет посетить торжества, будут чествовать на дому.-0-