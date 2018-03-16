Более Br55,4 тыс. собрано в Могилевской области во время марафона "Согреем детские сердца"

16 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области во время проведения благотворительного марафона "Согреем детские сердца" собрано более Br55,4 тыс., сообщила БЕЛТА после подведения итогов проекта директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк.

Все собранные средства направлены на конкретную помощь не только семьям, но и учреждениям образования. Так, удалось оборудовать сенсорные комнаты в Могилевской вспомогательной школе и Мстиславском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Благотворительная акция проводилась в регионе в шестой раз в преддверии новогодних и рождественских праздников. На протяжении двух месяцев, с 1 декабря по 31 января, трудовые коллективы предприятий и организаций различных профилей, а также простые граждане, небезразличные к проблемам категории детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, принимали участие в марафоне. Они помогали не только финансово, перечисляя денежные средства на специальный счет, но и становились непосредственными организаторами праздников и мероприятий для ребят, передавали подарки, необходимое оборудование, одежду, мебель и медикаменты.

Третий год подряд серьезную поддержку проекту оказывает телерадиокомпания "Могилев". На этот раз благодаря шестичасовому марафону "Согреем детские сердца вместе!", проходившему в прямом эфире, было собрано Br39 тыс.-0-