20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br90 тыс. штрафов взыскано в Минске в 2017 году с нелегальных торговцев, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Городские службы значительно увеличили количество рейдов по местам несанкционированных продаж. К ним привлекаются представители Министерства по налогам и сборам, Центра гигиены и эпидемиологии, правоохранительных органов, районных администраций. Прорабатывается вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих ужесточение ответственности.

Только в прошлом году, по данным единого госбанка данных о правонарушениях, за нелегальную торговлю составлено и приняты решения по 1 тыс. 165 протоколам, что больше, чем в 2016 году. С нарушителей взыскано свыше Br90,9 тыс. С начала года составлено почти 100 протоколов.

Документы рассматриваются в судах, при назначении суммы штрафа учитывается, признал ли человек свою вину, есть ли у него несовершеннолетние дети, а также другие обстоятельства. Административная ответственность за реализацию товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений в местах, запрещенных законодательством, предусмотрена ч.8 ст.12.17 КоАП Беларуси и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br24,5). В случае если реализуются товары, не произведенные на приусадебных участках, штраф может составить от 5 до 50 БВ (ч.10 ст.12.17 КоАП).

"В прошлом году ввели практику штрафовать и по ст.21.14 (нарушение правил благоустройства) КоАП, ведь торговцы захламляют территорию и оставляют после себя мусор - коробки, ящики, картон. В этом случае к ответственности привлекаются и собственники территорий, поскольку все участки города закреплены за субъектами хозяйствования", - отметила Нина Емельянова.

Как правило, нелегально продают в столице фрукты, селедку, сало, чай, кофе, непродовольственные товары (носки, трусы, очки, ложки, чулочно-носочные изделия и др.). Специалисты настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от приобретения продукции в несанкционированных торговых точках. Продукты питания реализуются в антисанитарных условиях, при отсутствии необходимого технологического и холодильного оборудования, документов, а потому могут стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, отравлений, а консервы домашнего приготовления - источником поражения организма токсином ботулизма.

Кроме того, несанкционированная торговля осуществляется в местах, не приспособленных для данного вида деятельности (на тротуарах, автопарковках, оживленных перекрестках, граничащих с автомагистралями, переходах и др.), что не соответствует правилам внешнего благоустройства, создает неудобства пешеходам.-0-