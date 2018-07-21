Более половины месячной нормы осадков выпало за ночь в Гомеле

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за минувшую ночь выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Минувшей ночью в Гомеле прошел очень сильный дождь. Выпало 55 мм осадков, или 52% месячной нормы. Днем в этом областном центре выпало 17 мм осадков. Сильным считается дождь с количеством осадков от 15 мм до 49 мм. Такие дожди прошли вчера днем и в других районах страны", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. По востоку в некоторых районах ожидаются сильные ливни, град. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем по востоку местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем - плюс 21-27.-0-

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