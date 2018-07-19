Более половины площадей озимого рапса убрано в Минской области

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области убрали более половины площадей озимого рапса, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

"По состоянию на 19 июля в Минской области убрано 44 тыс. га озимого рапса, что составляет 54% всей площади посевов культуры. Намолочено 74 тыс. т. Средняя урожайность составила 16,8 ц/га", - отметила Юлия Складановская.

В лидерах Любанский и Солигорский районы - они первыми завершили уборку озимого рапса. За ними идут Копыльский, Слуцкий и Стародорожский (убрано более 90% площадей), а также Клецкий и Пуховичский (более 80%).

Зерновые на данный момент убраны на 11,6 тыс. га, что составляет 2% площадей. Намолочено 28,5 тыс. т, урожайность - 24,6 ц/га.-0-