3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины площадей зерновых убрано в Минской области, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным на 3 августа, Минская область уже убрала зерновые более чем на 50% площадей. Работа ведется планомерно, в день мы убираем более 5% площадей. На сегодня в Минской области намолочено 778 тыс. т зерна. В ближайшее время получим первый миллион тонн. К сожалению, из-за погодных условий урожай будет несколько меньше прошлогоднего. Наша задача - получить не менее 2 млн т зерна вместе с кукурузой", - сказал Сергей Примаченко.

Южные районы области уже убрали от 60% до 80% площадей зерновых: Солигорский - почти 75%, Несвижский - 82%, Стародорожский - более 80%, Любанский - более 80%. В северных районах ситуация значительно отличается, так как они позже приступили к уборке: Борисовский убрал 22% площадей зерновых, Мядельский - 24%. Из южных районов планируется направить на помощь северным более 60 комбайнов. Если понадобится, будет направлено еще около 100 комбайнов.

В Минской области уже заготовлено 2,2 млн т сенажа. "Сегодня работает группа, которая определит, сколько нам необходимо убрать кукурузы на силос, а сколько на зерно. Конечно, оставлять на зерно планируем те участки, где можем получить максимальный урожай", - добавил заместитель председателя комитета.

Стоит задача также подготовить землю для сева озимых зерновых, проводится комплекс мероприятий. "В этом году мы хотим увеличить площадь сева озимых зерновых более чем 50 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Причина в том, что мы получаем от них более высокий урожай. В целом озимые зерновые будут посеяны более чем на 350 тыс. га, - отметил Сергей Примаченко. - Что касается озимого рапса, нам осталось запахать около 20% от запланированной площади посева".-0-