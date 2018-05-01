Более полумиллиона туристов ожидают в Беловежской пуще в этом году

1 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" в этом году ожидается более 500 тыс. туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор парка Александр Бурый.
В 2017 году национальный парк посетили 465 тыс. туристов, в том числе около 70 тыс. иностранцев. "Поток туристов увеличивается. Прогнозирую, что в этом году он будет больше прошлогоднего, потому что за первый квартал по численности туристов мы приросли около 15%. Еще весь год впереди. Я думаю, мы перешагнем цифру в 500 тыс.", - сказал Александр Бурый.
Заметно выросла активность белорусских туристов. Также все больше иностранцев используют возможность посетить Беловежскую пущу без виз. Если раньше это можно было сделать исключительно через пешеходно-велосипедный пункт пропуска "Беловежа-Переров", то с этого года национальный парк включен туристско-рекреационную зону "Брест", на которую распространяется десятидневный безвизовый режим для иностранных граждан.
"Количество туристов, которые посещают пущу через пункт пропуска, ежегодно увеличивается, динамика идет с прогрессией в 2-3 раза. Если в первый год, когда был введен безвизовый режим, через погранпереход прошло около 1,5 тыс. туристов, то на второй - 3,5 тыс., а в прошлом году - около 5 тыс. За январь-апрель мы уже перешагнули прошлогодние цифры", - констатировал гендиректор парка.
В последние годы в рекреационных целях стали активнее задействовать северную часть пущи. "Туристический потенциал у национального парка огромный. Но надо понимать такую вещь: пуща - это живой организм, природа, и рекреационные нагрузки она не будет терпеть бесконечно. Поэтому, чтобы не было перегруза в южной части, где на сегодня достаточно развита инфраструктура, мы развиваем и центральную, и северную части пущи", - резюмировал Александр Бурый.-0-
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