Более сотни минчан в День города обменяли сигареты на призы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни минчан в День города обменяли пачки сигарет на призы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района столицы.

Акция в поддержку здорового образа жизни прошла на площадке перед "Лидо" по ул. Кульман во время культурно-развлекательной программы "Квітней, сталіца - здаровага жыцця крыніца!" в интерактивном пространстве "Советский район - территория здоровья". За отказ от курения зрителям вручали браслеты, шары с символикой района, фрукты, экопродукты, сертификаты на посещение тренажерного зала и консультацию стоматолога, аксессуары для велосипедов от партнеров мероприятия.

Специалисты городского Центра здоровья организовали консультационную площадку, где можно было измерить артериальное давление, проконсультироваться по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, контроля веса. Также были организованы интерактивные зоны по различным видам спорта, в том числе йоге, бодибилдингу, фитнесу, воркауту, фан-зоны выдающихся белорусских спортсменов.

Кроме того, состоялись выступления самодеятельных коллективов и артистов белорусской эстрады, презентации медицинских и диагностических центров, высших и средних специальных учебных заведений, квест-игры от библиотек района. Гостям праздника представили натуральную косметику и экопродукцию: чай, мед, пряности, игрушки и вещи для дома.-0-