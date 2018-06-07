Более сотни молодежных активистов благоустроят стадион "Динамо"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ сегодня проведут молодежную трудовую акцию "Труд крут!" на стадионе "Динамо", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Более 100 представителей молодежи столицы - бойцы студенческих отрядов и актив организации БРСМ - окажут помощь городу в благоустройстве этого знакового объекта.

БРСМ столицы трудится на объектах II Европейских игр 2019 года на постоянной основе. В 2015-2016 годах реконструкция стадиона "Динамо" была объявлена городской молодежной стройкой. Здесь был задействован интернациональный студенческий строительный отряд из Беларуси, России и Украины.

"Реконструкция стадиона выходит на финишную прямую, и наша задача - не только оказать помощь в наведении порядка, но и дать молодежи возможность собственными глазами увидеть, как идет строительство, внести свою лепту в это дело", - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.-0-