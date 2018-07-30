30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети площадей зерновых убрано в Минской области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На сегодняшний день в регионе намолочено 487 111 т зерна (33% площадей) при средней урожайности 30,4 ц/га.

По общему намолоту лидируют Несвижский (свыше 61,4 т), Слуцкий (более 60,2 т), Копыльский (около 46,7 т), Клецкий (более 33,8 т), Солигорский (почти 33,6 т), Любанский (31,6 т) районы. Самая высокая урожайность при этом в Несвижском (46,5 ц/га), Минском (43 ц/га), Клецком (39,1 ц/га), Молодечненском (37,2 ц/га), Дзержинском (35,8 ц/га) районах.

Пока комбайнеров-двухтысячников в регионе нет, но к заветной отметке приближается тройка лидеров - все из ОАО "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района: Сергей Войняк, Владимир Ефимчик, Александр Гринаш. Среди водителей также гонка накаляется: Виталий Мамонько, Дмитрий Миклашевич и Леонид Величко все того же агрокомбината "Снов" и работник ОАО "Заболотский" Любанского района Леонид Анисов уже отвезли с полей более 1,8 тыс. т зерна каждый.-0-