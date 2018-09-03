Более тысячи паломников соберет 3-4 сентября поселок Радунь в Вороновском районе

3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи паломников соберет городской поселок Радунь в Вороновском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор компании "Ор Меир" Борис Березовский, которая реализует проект по созданию в Радуни еврейского туристического центра.

Когда-то в Радуни действовала иешива - учебное заведение, создал которую выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, и его могила стала местом паломничества евреев со всего мира. Особенно много паломников прибывает в годовщину его смерти.

"3 и 4 сентября ожидаем свыше 1 тыс. паломников из Израиля, стран Европы и Америки. Хафец Хаим значимая фигура для всех. Важно, что в Радуни сохранилось несколько мест, связанных с его именем", - рассказывает Борис Березовский. На могиле Хафеца Хаима проходит молитва, также посещают паломники бывшую иешиву. Здание сохранилось до наших времен. Ранее здесь размещался местный Дом культуры, в компании "Ор Меир" надеются вернуть ей прежний статус.

"Популярность Радуни как места поклонного туризма растет. Реализуется проект по созданию здесь гостиничного туристического комплекса. Проектные работы уже завершены. Вскоре начнется строительство", - отмечает Борис Березовский. Разместится комплекс на территории в 3 га на площадке напротив старого еврейского кладбища. Сумма инвестиций составит около 10 млн евро. Реализацию проекта поддерживают местные власти.

По словам Бориса Березовского, на росте числа паломников положительно сказался и безвизовый режим, действующий для тех, кто въезжает в страну через Национальный аэропорт. С развитием необходимой инфраструктуры, уверены в Радуни, поток туристов станет постоянным.-0-