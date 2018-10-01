Более Вr100 тыс. выделил профсоюз на подготовку детей Могилевской области к школе

1 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском областном объединении профсоюзов подвели итоги акции "Первый раз - в первый класс". Она стала частью проекта "Профсоюзы - детям", сообщили БЕЛТА в обкоме профсоюза.
В текущем году профсоюзные организации направили более Br34,8 тыс. на оказание материальной помощи для подготовки детей к школе 1102 работникам, еще 983 родителей поддержали наниматели общей суммой в Br70,2 тыс. Также областной комитет выделил Br392 подшефной Бобруйской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушением слуха.
Акция проводилась в регионе шестой год подряд. Родители школьников, в первую очередь первоклассников, многодетные и неполные семьи получили материальную помощь от обкома профсоюза, первичных профорганизаций и нанимателей. Подобный подход оправдан, поскольку позволяет, с одной стороны, оказать помощь максимальному
количеству членов профсоюза, с другой стороны, особо нуждающиеся категории работников поддержать из нескольких источников.
"Благодаря сложившейся в отраслях, объединяемых нашим профсоюзом, системе социального партнерства многие задачи решаются быстрее и эффективнее, - отметили собеседники. - Там, где у нанимателя имеются трудности, подставляет плечо профсоюз, и наоборот. Яркий пример такого плодотворного сотрудничества - акция "Первый раз - в первый класс".
"Несмотря на то, что акция завершена, вопросу всесторонней защиты интересов членов профсоюза, включая материальную поддержку работников, воспитывающих детей, областная организация будет уделять внимание и далее", - подчеркнули в обкоме профсоюза.-0-
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