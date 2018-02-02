Больницы и поликлиники Минска в 2017 году внедрили более 850 новых методов диагностики и лечения

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения Минска в 2017 году стали применять на практике более 850 новых методов диагностики и лечения, сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома председатель комитета Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Малышко, в Год науки обеспечен высокий уровень взаимодействия между стационаром, поликлиниками, кафедрами университетов по внедрению инноваций. С вводом корпуса онкодиспансера стали доступны новые методики выявления рака щитовидной железы, внедрены эффективные методы лечения в офтальмологии, кардиологии и др. Впервые в республики на базе 6-й городской клинической больницы проведено реверсивное тотальное эндопротезирование плечевого сустава. Открытие в ноябре 2017 года городского центра трансфузиологии позволило получать компоненты крови, соответствующие международным стандартам качества.

За год в столице выполнено более 23 тыс. различных видов сложных и высокотехнологичных оперативных вмешательств, особое место среди которых занимают трансплантации органов и тканей. Проведено 75 трансплантаций печени, 185 - почки, две - легкого, 163 - костного мозга и стволовых клеток.

"Забота о здоровье людей, повышение доступности и качества медицинской помощи, оптимизация структуры и эффективное расходование средств - важнейшие приоритеты проводимой в стране политики. В 2018 году продолжим работу по совершенствованию системы здравоохранения столицы, внедрению новых методов лечения и диагностики", - отметил Сергей Малышко.-0-