"Большая бард-рыбалка": Быховский район превратился в "клевое" место для встреч

28 июля, Быховский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. IX Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рыбалка-2018" вновь собрал друзей на берегу Чигиринского водохранилища, передает корреспондент БЕЛТА.

Весь поселок Грудичино вместе с палаточным городком, временно разбитым в лесу, поет, гудит и угощает яствами, встречается с давними друзьями, знакомится с новыми. И открывает для себя мир "поющей поэзии". "Сюда съехались более 3 тыс. приглашенных гостей и просто зрителей. Многие с самого первого фестиваля остаются ему верны. Для кого-то это первый визит, на который сподвигло желание встречи с любимым бардом. Потому и едут из разных уголков Беларуси, из России, Украины, Польши, Чехии, Германии, Словении", - сказал автор идеи праздника и один из организаторов Сергей Кулягин.

Сергей Кулягин

Например, Денис Шестиперов из чешского города Брно провел больше суток за рулем, преодолевая свыше 1,4 тыс. км, чтобы встретиться с добрыми друзьями и составить компанию другу-артисту Алексею Кудрявцеву.

Уже стартовали разноплановые события фестиваля: конкурс авторской песни "Гитара по кругу", банно-оздоровительный праздник и праздник кулинарии, конкурс "Королева бард-рыбалки". Гости праздника заложили валуны в бард-тропу. А все желающие смогли пройти по "тернистой" тропе здоровья из камней, опилок, шишек, хвойной иглицы, березовых бревнышек и других природных массажеров.

Большую аудиторию собрал друг праздника Борис Бурда. Телеведущий и знаток провел кулинарное шоу и мастер-класс: под его чутким руководством две команды студентов университета продовольствия готовили стейки. Продегустировать кулинарные эксперименты мог любой участник праздника. Кстати, на второй день Борис Бурда еще устроил викторину и интеллектуальный аукцион (большинство вопросов, разумеется, касались рыбы), а также брейн-ринг по авторской песне.

Когда над площадкой бард-рыбалки сгустились сумерки, концертными огнями небо расчертили лучи прожекторов от главной сцены. Звучали песни Александра Галича. С сольными выступлениями и совместными проектами выступили Алексей Кудрявцев (Чехия), Ольга Залесская (Беларусь), Тино Айсбреннер (Германия), Галина и Андрей Соловьевы, Алексей Захаренков (Россия), Владимир Васильев и Владимир Новиков (Украина).

Танцевальную ночь на малой сцене продолжили Яцек Бесчиньски (Польша) с группой "Надежды маленький оркестрик", а на большой - зажигали с проектом "А-ля стиляги" московский гость Псой (Павел) Короленко и группа "Гости" из Минска.

Но бард-рыбалка - это не только музыка, поэтому утро 28 июля для ряда участников праздника началось с регистрации на рыболовные соревнования.

А остальные, несмотря на мелкий дождик, присоединились к зарядке с известным фитнес-тренером Натальей Новожиловой и бессменной ведущей зарядки на "Белорусском радио" Ольгой Шагойко. Всего за 10 минут был получен приличный заряд бодрости и позитивного настроя на весь день.

"На этом празднике есть место всему: искусству, спорту, дружбе. Любой может найти что-то по душе - порыбачить, попариться в бане, попеть и послушать песни под гитару, поучаствовать в конкурсах. Тем и хорош фестиваль. И я хочу, чтобы он был. Чтобы звучала музыка, прекрасный белорусский язык, чтобы еще больше людей во всем мире узнавали о гостеприимстве и щедрости белорусов", - пожелала фестивалю Ольга Шагойко.

"Мы тут уже третий или четвертый раз, приезжаем для душевной гармонии, контакта с природой и все время получаем новые впечатления. В этом году вот зарядка и пробежка - настоящий подарок для любителей ЗОЖ, - поделились впечатлениями Юля и Андрей Драп из Быхова. - А еще это место встреч, шанс провести время с друзьями-бардами из Украины. Год не созваниваемся, встречаемся только здесь. Когда-то мы думали, что здесь просто собирается группа людей по интересам, ловят рыбу. Но когда сами попали сюда, поняли, как ошибались, и жалели, что не были на самом первом празднике".

Физкультразминка предваряла важную премьеру праздника - благотворительный кубок по бегу "Возродим Быховский замок вместе". Любой неравнодушный мог, зарегистрировавшись, пробежать дистанцию, тем самым заработав Br1 за каждый километр на счет по сбору средств на консервацию и реконструкцию отдельных элементов историко-культурной ценности. Желающих внести свой вклад в благое дело оказалось более полусотни. Самой младшей бегунье Алене Береговой - всего 6 лет, а старшему Павлу Губскому - 67. Два километра он преодолел босиком, но мужчине не привыкать - у него 15-летний стаж пешего туризма.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович (справа) во время благотворительного марафона

Вместе с супругой Татьяной они и сейчас, будучи на пенсии, постоянно путешествуют по Беларуси. Как-то раз из газет узнали о празднике на Чигиринском водохранилище. Три года назад впервые приехали на бард-рыбалку из родного Жлобина и с тех пор не пропустили ни одной. "Вчера встретился с давней знакомой, с которой 37 лет назад были вместе в одном походе, она меня узнала по эмблеме на футболке. Вот так бард-рыбалка дарит чудесные встречи, вдохновляет на новые свершения. Здесь просто здорово!" - заключил Павел Губский.

Любителям спорта на празднике настоящее раздолье. Волейбольная площадка на берегу, например, даже в сумерках не пустовала. А днем ее заняли участники открытого турнира по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов.

Тем временем 18 рыбаков (5 единолично, остальные в составе команды) сосредоточенно следили за поплавками, кто с лодок, а кто и с берега. "Как раз самая подходящая погода: рябь на воде - союзник рыбака", - прокомментировал бессменный судья соревнований Андрей Коврижкин. На его памяти самым удивительным уловом на бард-рыбалке был сом на 12,5 кг. "Автор рекорда - из местных, знает все подводные течения, всех людей в округе. И всех сомов тоже: где водятся, на что их ловить", - добавил судья.

Большинство участников нынешних соревнований не первый год приезжают в Грудичино и тоже хорошо знают акваторию. А вот снаряжение у каждого свое, свои секреты. Впрочем, Чигиринское водохранилище благодаря огромному разнообразию обитателей (здесь водится большая часть всех рыб Беларуси) не перестает преподносить сюрпризы.

Уже к полудню на берегу Николай Шепетов из Бобруйска с гордостью демонстрировал свой улов - сома длиной под 2 м и весом в 42,5 кг. "Достал его примерно в 10 утра. Я понимал, что при такой погоде поймать другую рыбу шансов меньше. Поэтому закинул одну удочку, но основной упор все же сделал на сома - повесил живца и работал квоком (приманка, удары которой по воде привлекают сома). И вот результат", - сказал счастливый рыбак.

"Большая бард-рыбалка" идет на рекорд: пойман сом более 40 кг Участник рыболовных соревнований продемонстрировал удивительный улов - сома, который потянул на 42,5 кг. По словам бессменного судьи соревнований Андрея Коврижкина, на данный момент это рекорд.

Николай Шепетов родом из этих мест и хотя живет в Бобруйске, часто рыбачит на малой родине. Он может похвастаться даже более завидным уловом из этих мест. "В прошлом году словил сома на 54 кг, но не на бард-рыбалке. Участвую в соревновании впервые, раньше как-то стеснялся", - признался Николай.

На смену настоящим рыболовным страстям пришли игрушечные и кулинарные: на берегу взрослые мужчины увлеченно вылавливали пластмассовую живность на удочку с магнитом из кастрюли, а на поляне разливали свежесваренную уху по стаканам.

Под плеск воды и шум деревьев, разбившись на группы, около 40 бардов по очереди пели под гитару. По принципу голосования друг за друга проходил конкурс авторской песни "Гитара по кругу". "Экспертный совет отвечает только за то, чтобы какая-нибудь хорошая песня не выбыла незаслуженно из конкурса, - пояснил организатор конкурсной программы и также один из авторов идеи бар-рыбалки Вячеслав Климович. - В итоге будут выбраны пять победителей - лауреаты и дипломанты. Победа дает право выступить на главной сцене".

Концертная программа закрытия станет финальным аккордом праздника с подведением итогов, выступлением гостей, юбилейным сольником Алексея Иващенко (Москва) и плавно переходящим в фолк-ночь, которую зажгут группы "Вурай" (Беларусь) и "КарпаТон" (Словакия).

Прощальный бард-марафон 29 июля не поставит точку, а станет обещанием новой, юбилейной встречи.-0-