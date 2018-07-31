Большая игровая зона, фуд-корты и крутые хэдлайнеры - "День танкиста" в Минске пройдет с размахом

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской праздник День танкиста пройдет в парке Победы 9 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам специалист по связям с общественностью минского центра разработки World of Tanks Иван Живица, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мероприятие привлекло более 100 тыс. гостей. Уверен, в этот раз будет не меньше, - сказал Иван Живица. - Гостей ожидает игровая зона - более 200 компьютеров. Можно будет не только поиграть в World of Tanks, но и пообщаться с разработчиками. Организуем развлечения для всей семьи, будет зона фуд-кортов".

Недавно стали известны хэдлайнеры концерта, который разнообразит программу праздника, - "Бумбокс", IOWA, "Танцы минус". Завершит вечер большой салют.

IOWA, "Бумбокс" и "Танцы минус" станут хедлайнерами Дня танкиста-2018 Как рассказали в минском центре разработки WoT, в этом году Минск примет гостей из России, Украины и других стран.

"Приглашаем и минчан, и гостей столицы, в том числе из других стран. На нашем сайте реализуются внутриигровые пакеты для самых увлеченных геймеров - "Набор на День танкиста", который дает доступ в VIP зону. Из всех проданных на сегодняшний день 43% купили белорусы, 45% - россияне, 4% - украинцы, а также такой возможностью воспользовались жители Армении, Франции, Китая, Чехии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, США. То есть мы ожидаем гостей со всего мира", - отметил Иван Живица.-0-