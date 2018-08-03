3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство хулиганств в Гродненской области связано с повреждением имущества, в том числе автомобильного транспорта в ночное время, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Так, мужчина 1955 года рождения в г.п. Кореличи ночью разбил стекло форточки багажного отделения в двух автомобилях, за что был осужден по ч.1 ст. 339 УК к наказанию в виде 240 часов общественных работ. А в Гродно нетрезвый молодой человек 22 лет с балкона квартиры ночью из хулиганских побуждений бросил стеклянные бутылки в направлении припаркованных во дворе дома автомобилей, повредив три из них. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере Br2 тыс. 450.

Еще один случай хулиганства: в одном из магазинов Гродно нетрезвый мужчина 1993 года рождения умышленно, беспричинно распылил из аэрозольного баллончика "Шок перцовый" газ, за что был осужден по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Подобные факты не являются единичными. Причины совершения хулиганств разные - это необдуманные поступки, личная неустроенность, стремление продемонстрировать свое превосходство и др. Часто хулиганы находятся в состоянии алкогольного опьянения, а это отягчающее обстоятельство. Совершающим хулиганство следует осознавать, что ответственность наступает даже тогда, когда при этом никто не присутствует, но результат его действий все равно станет очевиден, отметили в УВД Гродненского облисполкома. Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь хулиганство представляет собой такое действие (общественно опасное преступное деяние), которое сопровождается грубым нарушением общественного порядка, явным неуважением к обществу, применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества.

За совершение хулиганства предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы (в зависимости от тяжести совершенного преступления) и уголовная ответственность наступает с 14 лет.-0-