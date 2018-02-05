5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Большинство получателей субсидий в Бресте организуют свое дело в сфере бытовых услуг, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Михаил Романюк.

"Горисполком определил приоритетные виды деятельности для Бреста, и это учитывается при выделении субсидий. В частности, мы приветствуем оказание ремонтно-строительных услуг в форме ИП, потому что они востребованы как в новостройках, так и старом жилом фонде. Это основное. Также есть спрос на бытовые, транспортные услуги", - отметил Михаил Романюк.

В 2017 году безработным брестчанам было выдано 55 субсидий на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, агроэкотуризма. Размер субсидии равен 11 бюджетам прожиточного минимума, что на сегодня составляет почти Br2,2 тыс. Перед открытием бизнеса 35 человек прошли двухнедельное обучение основам предпринимательской деятельности. Среди новоявленных предпринимателей 16 женщин, 17 человек в возрасте до 31 года.

Половина получателей безвозмездной финансовой помощи зарегистрировали ИП в сфере бытовых услуг. Это ремонт одежды, бытовой, садовой техники, мебели, деятельность в области фотографии, парикмахерские услуги. Треть субсидий была выдана на организацию предпринимательской деятельности в сфере строительных услуг: отделочные, санитарно-технические, электромонтажные, столярные, плотницкие работы. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а также оказание транспортных услуг составили 10% субсидий. Два человека организовали производственную деятельность, начав производить мебель и силикатный кирпич. Еще один бывший безработный открыл школу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.

"В принципе, отказов на выделение субсидий практически не было. Единичные случаи, когда был сырой бизнес-план, и комиссия сомневалась в реальных способностях претендента организовать самозанятость. На 2018 год у нас точно такой же ориентир: планируем выделить 50-60 субсидий. Если понадобится больше - возможности есть", - сообщил начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома.-0-

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