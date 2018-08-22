Большой день физической культуры устроят в Могилеве 15 сентября

22 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Большой день физической культуры устоят на набережной реки Дубровенка в Могилеве 15 сентября, сообщили БЕЛТА в телерадиокомпании "Могилев".

Участников и гостей ожидает насыщенная программа: показательные выступления спортсменов, подвижные игры, занятия фитнесом, интеллектуальные состязания и масштабный флешмоб - и все это под хорошую музыку. Ведущие "Радио "Могилев" и телеканала "Беларусь 4. Могилев" подготовят множество конкурсов с призами, в том числе съедобными. Главное, подчеркивают организаторы, каждый сможет лично познакомиться с работой спортивных школ, клубов и секций Могилева, выбрать занятие по силам и по душе, записаться на тренировки.

Новшеством физкультурного праздника станет концерт популярных музыкальных групп Могилевской области, который начнется в 17.00.

Идея проекта принадлежит телерадиокомпании "Могилев" и поддержана местными властями, спортсменами и общественностью. Большой день физической культуры пройдет в городе в четвертый раз.-0-