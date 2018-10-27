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Ботанический сад познакомит гостей с кельтской культурой

Регионы 27.10.2018 | 09:26
Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль кельтской культуры "Самайн" пройдет 27 октября в Ботаническом саду НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие посвящено древнему празднику, который знаменовал начало зимней половины годового цикла и завершение сбора урожая. Древние легенды гласят, что в ночь Самайна раскрываются холмы, и в мир людей проникают бессмертные.

Праздничные площадки будут работать с 12.00 до 17.00. На сцене выступят группы "Все crazy", "Последний шиллинг", студия этнического танца и музыки "Кетри". Один из участников музыкального коллектива "Стары Ольса" Алесь Чумаков представит программу всемирно известных хитов, исполняя ее на гуслях. Посетителей ждут встречи с мифическими существами, анимационные квесты, интерактивные фотозоны "Шаманский уголок", "Дерево пожеланий", "Живые птицы". Гости смогут попробовать натуральные травяные чаи и настои, узнать полезные свойства растений и травяных сборов.

Древние шотландские горцы посвятят всех желающих в основы боевого искусства, мастерства сражения на копьях, мечах, обучат боевому кличу и танцам. Будут национальные забавы и игры (метание бревна, поднятие и перенос тяжестей, борьба на руках), таинственные обряды, ворожба и гадание, мастер-классы по обучению боевому фехтованию, вырезанию фигурок из тыквы.

На улице мастеров народные умельца предложат изделия традиционных ремесленных мастерских - кельтские украшения, посуду, изделия изо льна и металла, традиционную одежду, сувениры. Желающие смогут поучаствовать в лучной битве (аналоге игры в лазертаг или страйкбол, где вместо шариков используются безопасные стрелы), пострелять из огромной осадной машины. Предусмотрена работа фуд-кортов, монетного двора, лучного и арбалетного тиров.

"Масштабный фестиваль в центре Минска развернется второй раз. Самайн - день перехода природы от осени к зиме, когда растительный мир засыпает на время холодов, чтобы набраться сил, а потом вновь пробудиться. Этот праздник очень схож с типичными праздниками окончания сельскохозяйственных работ. Каждый посетитель ботанического сада, взрослый и маленький, здесь найдет занятие по интересам", - рассказали организаторы.

После годового перерыва вновь откроется "Лимонарий". Только во время мероприятия 27 октября с 12.00 до 14.00 здесь пройдет День открытых дверей, посетители увидят эксклюзивную оранжерею цитрусовых и субтропических растений.-0-

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Теги
культура, Минск, фестиваль
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