Ботанический сад приглашает 9-10 июня увидеть магию пионов

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает 9-10 июня на праздник, посвященный красоте и магии пионов, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В программе заявлены яркие танцевальные шоу, познавательные и образовательные беседы, мастер-классы "Китайская каллиграфия", "Китайский дракон", "Оформление свадеб и свадебных букетов", "Искусство составления композиции из пионов", "Сумиэ - живопись тушью", лекция "Пион - символ Китая".

Будут работать детские игровые зоны, фуд-зоны. Прозвучат национальные песни в исполнении китайских гостей, состоится показ детской коллекции одежды, свадебных нарядов с аксессуарами из пионов. На сцене споет артист театра эстрады, участник отборочного тура на "Евровидение" Шира. Будет представлена свадебная бижутерия ручной работы, пионы и другие цветы в украшениях для волос, обереги, мыло в форме цветов.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 16.00. В нем примут участие Клуб китайской культуры "ЦанЦзе", общественное объединение восточной культуры и традиций Hagakure и фестиваль дизайнерских изделий "Облик Беларуси".

Минчане и гости столицы также смогут увидеть цветение декоративной коллекции растений, насчитывающей более чем шестидесятилетнюю историю, - около 320 сортов селекции разных стран (России, Украины, Франции, Америки).

"В последние годы большой интерес любители цветов проявляют к древовидным пионам, а также к гибридам, характеризующимся необычными окрасками цветков - желтой, абрикосовой, зеленоватой. Один из наиболее ценных сортов коллекции - "Фестива Максима" (белый), созданный почти 150 лет назад и в наше время занимающий призы на международных выставках", - рассказали в Ботаническом саду.

9-10 июня посетителям расскажут самые интересные факты о растении-долгожителе, секреты ухода за цветками.

Родиной происхождения пионов считают Азию, южную Европу и запад Северной Америки. Древовидный пион является символом Китая, в Индии он признан государственным цветком. По традициям в свадебном букете обязательно должны присутствовать пионы - главный символ удачи и счастливого брака.-0-