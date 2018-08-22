Ботанический сад приглашает минчан 25 августа на "Первоклассный праздник"

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Первоклассный праздник", приуроченный ко Дню знаний, пройдет 25 августа в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Концертная, развлекательная и познавательная программа продлится с 11.00 до 20.00. Гостей ожидают игры и забавы на свежем воздухе от детского интеллектуального клуба "БэбиУм", научное шоу, запуск воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, танцевальный флешмоб, выставка-продажа школьных принадлежностей.

Также пройдут дегустации продукции и розыгрыш ценных призов и подарков, мастер-классы. Развлекать маленьких посетителей будет клоун, на сцене выступят детские коллективы.

Можно будет поддержать социальный проект "Новая жизнь в обмен на крышечки". За каждые 10 крышечек от пластиковых бутылок полагается счастливый билетик для розыгрыша призов. Пластик затем отвезут на переработку, а вырученные деньги направят на помощь больным детям, покупку инвентаря и медикаментов.

Минчане и гости столицы также познакомятся с экспозициями осенних цветов разных регионов мира.-0-