Ботанический сад приглашает на фестиваль ледовых скульптур и Масленицу

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV фестиваль ледовых скульптур "Мир кристаллов" и праздник "Масленица необыкновенная" пройдут сегодня в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Территорию еще вчера украсили сказочные персонажи из льда, в полдень жюри оценит представленные работы и определит победителя.
Гости смогут окунуться в атмосферу праздника, организаторы подготовили веселую интерактивную программу с песнями, шутками, белорусскими танцами, конкурсами и зимними играми. Начнется красочное действо с театрализованного шествия сказочных героев. Перед посетителями выступят этно-ансамбль фольк-модерна "Нагуаль", театры "Жарт" и "Батлейка", театр-шоу В. Кустова, передвижной театр "Веселый балаган" и др.
Минчанам и туристам предложат отведать гречишные блины, блины с икрой и медом, в продаже будут глинтвейн и горячий чай. В числе развлечений значатся и гадание на суженого, катание на лошади и пони, традиционный кулачный бой. Кульминацией мероприятия станет огненное шоу. -0-
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