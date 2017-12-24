Ботанический сад приглашает на квест-шоу "Зимний переполох"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси случился "Зимний переполох" - так называется увлекательный квест, участниками которого в предновогодние дни становятся дети и их родители, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Прогулка по декабрьским аллеям - настоящее удовольствие и прекрасный отдых. Но, конечно, зимой нам хочется немного тепла и света. И в канун Нового года ботанический сад помогает осуществить это желание. Настоящее чудо - в разгар зимы оказаться среди буйства зеленых пальм, лиан и цветущих растений, да к тому же, в жарких тропиках. Именно в оранжерее тропических и субтропических растений и разворачиваются события новогоднего квест-шоу с играми, конкурсами, загадками", - отметили организаторы.

Участниками квеста могут стать школьники, у которых сейчас как раз начались каникулы, а также дети младшего возраста и их родители. Волшебная и поучительная история о "Мудрой Сове" ботанического сада поможет героям и гостям шоу разгадать тайну оранжереи и не пропустить встречу Нового года.

Кроме того, посетителей ожидают новогодние мастерские, зимние игры и прогулки по ландшафту ботанического сада, посещение резиденции Деда Мороза и, конечно, подарки. Попасть на праздник можно с 11.00 до 14.00 25-30 декабря и 2-6 января.

А также 6 января в ботаническом саду пройдет рождественский праздник для детей и взрослых "Калядныя забавы". Программа рассчитана на несколько часов и включает игры, шутки, конкурсы и спортивные состязания. Перед гостями выступит танцевальный ансамбль "Фламея", инструментальный ансамбль "Гармоник Стайл". Маленьких посетителей с прошедшими праздниками поздравят Дед Мороз и Снегурочка, неутомимые ведущие познакомят собравшихся с историей, традициями и обычаями Коляд. Предусмотрена работа фотозон, гостям предложат сделать снимок с благородным оленем и мудрой совой. В оранжерее тропических растений в 14.00 пройдет экскурсия "Растительный мир Рождества". Завершится вечер файер-шоу.-0-