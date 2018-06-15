Ботанический сад приглашает на "Симфонию роз" и свадебно-цветочное дефиле

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-просветительское мероприятие "Симфония роз" пройдет 23 июня в Центральном ботаническом саду, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В ежегодном ярком параде цветов - от аристократической сирени к ярким и экзотическим рододендронам, королевским пионам, клематисам и тюльпанному дереву - цветение роз является одним из самых значимых и любимых событий для минчан и гостей столицы. Пик активности в этом сезоне приходится на вторую половину текущего месяца. И 23 июня мы приглашаем на праздник. Все желающие цветоводы и любители смогут получить у куратора коллекции подробные консультации прямо на территории розария с 13.30 до 14.30. Профессиональные экскурсоводы проведут экскурсии по розарию и другим природным объектам", - пояснила заведующая сектором информационно-просветительской работы Елена Сокуренко.

Экскурсионные группы формируются на территории розария в 14.30 и в 15.30. Посетители попадут в плен великолепных ароматов и многообразия расцветок и изящных форм. Они смогут полюбоваться розами плетистыми, полиантовыми, флорибундой и грандифлорой, штамбовыми, чайными гибридными - всего более трехсот сортов. Более того, гости услышат настоящую "симфонию роз" - выступление симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

А на следующий день мероприятия продолжатся в 18.00 флористическим проектом "Рождение образа". Заключительный аккорд праздника роз станет подарком для прекрасных невест и всех любителей гармонии природы и мастерства флористики. На открытой площадке сада будет организовано дефиле с участием ведущих Белтелерадиокомпании. Они продемонстрируют уникальные свадебные платья и дизайнерские наряды. А зрители, оценив тренды свадебной моды 2018/2019, выберут самый удачный образ. Цветочные фотозоны, музыкальный сюрприз и гала-показ от чемпиона Беларуси по профессиональной флористике Лоры Белобровик - все это добавит ярких элементов букету событий на празднике.

Оба дня мероприятий вход на ландшафтную зону Ботанического сада будет платным со скидками для учащихся, студентов, пенсионеров и бесплатным для детей до 5 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп.-0-