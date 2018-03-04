Ботанический сад приглашает на цветочную выставку и лекции для дачников

На выставке цветов в Ботаническом саду. Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси в преддверии 8 марта приглашает на выставку цветущих и нецветущих экзотических растений "От зимы к весне", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Пока Минск заметает снегом, в этом уголке столицы посетители смогут увидеть эпифитные папоротники, различные сорта кротонов и орхидей, в том числе редкие экземпляры и гибриды западной европейской селекции. Весеннюю атмосферу дополнят источаемые цветами тончайшие ароматы ванили, ландыша, карамели. К Международному женскому дню в экспозиции будут представлены гиацинты (белые, синие, розовые, сиреневые, красные) и тюльпаны шести садовых классов - всего 120 сортов.

На выходных организаторы подготовили немало сюрпризов: с 13.00 до 14.00 пройдут интересные мастер-классы и консультации от научных сотрудников по агротехнике, выращиванию орхидей и других растений. В преддверии 8 Марта можно будет приобрести живую срезку цветов орхидей, тюльпанов, тюльпаны в горшочках и саженцы орхидей.

Выставка будет работать до 11 марта ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

Состоится цикл лекций на актуальные темы для дачников и цветоводов-любителей. Так, 10 марта специалисты расскажут все о голубике, 17 марта - о розах, 24 марта - о цитрусовых. Встречи будут начинаться в 11.00.-0-