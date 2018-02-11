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Ботанический сад приглашает на выставку "От зимы к весне"

Регионы 11.02.2018 | 17:10
Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси в преддверии 14 февраля и 8 марта приглашает на выставку цветущих и нецветущих экзотических растений "От зимы к весне", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители смогут увидеть эпифитные папоротники, различные сорта кротонов и орхидей, в том числе редкие экземпляры и гибриды западной европейской селекции. Весеннюю атмосферу дополнят источаемые цветами тончайшие ароматы ванили, ландыша, карамели. К Международному женскому дню в экспозиции будут представлены гиацинты (белые, синие, розовые, сиреневые, красные) и тюльпаны шести садовых классов - всего 120 сортов.

В выходные дни организаторы подготовили немало сюрпризов: с 13.00 до 14.00 пройдут интересные мастер-классы и консультации от научных сотрудников по агротехнике, выращиванию орхидей и других растений. В марте состоится цикл лекций на актуальные темы для дачников и цветоводов-любителей. Так, 3 марта специалисты расскажут все о лекарственных растениях, 10 марта - о голубике, 17 марта - о розах, 24 марта - о цитрусовых. Встречи будут начинаться в 11.00.

В преддверии Дня святого Валентина и 8 Марта можно будет приобрести живую срезку цветов орхидей, тюльпанов, тюльпаны в горшочках и саженцы орхидей. Тех, кто замерз, в февральскую стужу согреет чашка горячего чая и взбодрит аромат эфирных масел - дегустации и презентации пройдут 10, 11, 17 февраля, 3 и 4 марта.

Выставка будет работать до 11 марта ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.-0-

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