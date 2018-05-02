Ботанический сад приглашает встретить "Цветущую весну Победы"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси 9 мая подготовил для гостей интересную культурно-развлекательную программу "Цветущая весна Победы", посвященную празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Посетителей с 13.00 до 16.00 ожидает музыкальный концерт, а также развлечения для детей и взрослых. Можно будет принять участие в увлекательных экскурсиях по территории сада, во время которых экскурсоводы расскажут об аллеях и полянках, связанных с историей войны, об уникальных декоративных коллекциях растений. Экскурсионные группы формируются возле оранжереи тропических растений в 13.00 и 14.30.

Также состоится чествование ветеранов ВОВ. О военных годах и героях того времени напомнят яркие театрализованные постановки. Танцевальный коллектив экстрим-театра "Берсерк" организует мастер-класс. Гармонист и духовой оркестр исполнят полюбившиеся мелодии. Организаторы подготовили тематическую историческую викторину.

Дети и взрослые в этот день посоревнуются в меткости и ловкости, будут работать детские аттракционы. Посетителям предложат совершить прогулки верхом на лошадях и пони по озерному комплексу. Участников мероприятия ожидает приятный сюрприз - угощение солдатской кашей и чаем. Откроются торговые точки и кафе.

"Тема Великой Отечественной войны близка каждой семье в Беларуси. Центральный ботанический сад не остался в стороне и 9 мая приглашает на праздник в честь Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками", - отметили в учреждении.-0-