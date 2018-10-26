Браславский торфобрикетный завод открылся после реконструкции

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браславский торфобрикетный завод открыт сегодня после реконструкции, объем финансирования проекта составил Br10,6 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Проектом предусмотрены технологические и строительные решения с максимальным использованием отечественного оборудования и материалов. Построено новое здание брикетного цеха с сушильно-топочным отделением, подготовительное отделение и склад готовой продукции. Изменился и бытовой комплекс предприятия.
После реконструкции объем производства топливных брикетов вырастет на треть до 40 тыс. т в год. "Рост объемов производства позволит улучшить экономическую эффективность работы предприятия и обеспечить потребителей Витебской области торфяной топливной продукцией", - отметили в пресс-службе. Чтобы обеспечить завод сырьевой базой, специалисты предприятия отводят новые участки для добычи торфа.
Сегодня на базе Браславского торфобрикетного завода проходит семинар-совещание по подведению итогов сезона добычи торфа, где наградят лучших работников отрасли. Торжественное мероприятие посвящено 100-летию образования торфяной отрасли Беларуси.
По информации Минэнерго, организации "Белтопгаза" в сезоне 2018 года добыли 2 592 тыс. т торфа при задании 2 320 тыс. т. За 9 месяцев произведено 759,5 тыс. т топливных брикетов и торфяной сушенки (на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Объем добытого торфа позволит полностью обеспечить потребителей топливом и продукцией из торфа.-0-
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