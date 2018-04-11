Браславское райпо будет ликвидировано

11 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом Браславского районного потребительского общества и его ликвидации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

После вступления судебного постановления в силу антикризисный управляющий должен приступить к погашению заявленных требований конкурсных кредиторов на сумму около Br4,3 млн за счет распродажи имущества банкрота. Срок ликвидации - один год.

По данным ООО "ПравоВита", которое назначено антикризисным управляющим, всего у предприятия около 500 кредиторов, из них примерно четверть заявила требования, остальные отказались ввиду незначительного размера долговых обязательств. В комплекс имущества (более 15 тыс. позиций) входят 137 зданий различного назначения, многие из которых не имеют правоустанавливающих документов, а также 30 транспортных средств (в основном автолавки) и торговое оборудование. Стоимость имущества банкрота оценивается в сумму около Br3,8 млн.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Браславского райпо возбуждено в январе 2018 года по инициативе самого должника. Собрание уполномоченных общества, которое является высшим органом управления, приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо, его ликвидации и подаче заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. Браславский райисполком и Белкоопсоюз дали согласие на ликвидацию организации.

Браславское райпо специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах. На январь 2018 года списочная численность работников составляла 86 человек.-0-