23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест 27-29 июля отпразднует свое 999-летие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Свой день рождения Брест будет отмечать на протяжении нескольких дней, гуляния пройдут более чем на десяти площадках. Так, 27 июля горожан приглашают в парк Мира на фестиваль "Облака молока". Ожидается, что его гостями станут около 50 тыс. человек. В этот же день в областном общественно-культурном центре состоится праздничный концерт брестской филармонии под названием "Любимому городу".

Основные мероприятия запланированы на 28 июля. В этот день в 1944 году областной центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Представители местных органов власти, дипломатических миссий, общественность почтут память защитников, возложив цветы к памятнику "Освобождение" на площади Свободы. Затем они переместятся к монументу 1000-летия Бреста, где состоится торжественная церемония открытия Дня города.

Помимо традиционной программы брестчан и гостей областного центра ожидают новшества. В частности, изюминкой Дня города обещает стать концерт популярной классической музыки "Вечерняя симфония", который состоится на площади Ленина 28 июля в 22.00. "Сверстана интересная программа. Будут и хореографические композиции, и песни из известных кинофильмов, и симфо-рок, и современная классическая музыка. Надеемся, задумка понравится горожанам", - сказал первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. В концертной программе запланировано 20 композиций. Все желающие смогут понаблюдать за вечерним представлением бесплатно.

В целом можно будет найти развлечения на любой вкус. Например, на пляжах впервые пройдет фестиваль пляжных видов спорта. На бульваре Шевченко развернется праздник книги. На улице Гоголя будет работать ярмарка мастеров народного творчества. На набережной Франциска Скорины организуют культурно-развлекательную программу для детей. Молодежи предлагают отправиться на Гребной канал, чтобы насладиться музыкальным проектом "Город света". Завершится вечер ярким фейерверком, который раскрасит небо в 23.00.

Празднества продолжатся 29 июля. Основной площадкой выбран парк культуры и отдыха. На его территории разместится фестиваль цветов "Краски Бреста". Параллельно в рекреационной зоне состоится открытие фонаря, посвященного воинам-десантникам. В 16 часов брестчан приглашают присоединиться к гражданско-патриотической акции "Мы - вместе", во время которой своим выступлением порадуют финалисты республиканских вокальных конкурсов Федерации профсоюзов "Новые голоса любимой страны" и "Новые имена Беларуси". Также в парке воинов-интернационалистов пройдет праздничный концерт творческих коллективов Бреста.-0-