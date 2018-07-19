Брест и китайский Байинь станут городами-побратимами

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест и китайский Байинь (провинция Ганьсу) заключат соглашение о побратимских отношениях, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Подписание договора состоится 26 июля во время первого экономического форума городов-побратимов и партнеров Бреста. Ожидается, что свои подписи под документом поставят председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и заместитель секретаря Народного правительства Байиня Чжан Гожон. Соглашение предусматривает в первую очередь сотрудничество в промышленности, социальной сфере, транспорте и логистике.

"Байинь достаточно большой город. Соглашение о побратимстве позволит завязать точечные контракты и увеличить в целом товарооборот с Китаем, который является нашим стратегическим рынком. Отношения с КНР набирают темп. Внешнеторговый оборот между Брестом и Китаем в январе-мае составил $33 млн. После заключения данного договора рассчитываем, что сможем увеличить товарооборот на 20%, в том числе объем экспорта", - сказал Вадим Кравчук.

Во время мероприятия планируется подписание более 10 договоров о сотрудничестве в различных сферах. В частности, брестское ООО "Чайно-кофейная компания" намерено заключить контракт с грузинскими партнерами на поставку чая и чайных травяных напитков. В свою очередь представители этой страны заинтересованы в сотрудничестве с фермерским хозяйством "Беркли". Речь идет о поставке саженцев голубики с наладкой технологии ее выращивания. Договор об открытии нового автобусного маршрута между Брестом и Тересполем подпишут ОАО "Брестский автобусный парк" и польская фирма Markus. Школы областного центра на бумаге закрепят заинтересованность теснее сотрудничать с учебными заведениями Богухвала (Польша) и Вранова-над-Топлеу (Словакия).

Программа форума разделена на четыре блока: промышленный, транспорта и логистики, социальный и строительный. Для участников организуют переговоры в формате B2B, они смогут посетить предприятия, учреждения и организации, а также возводимые к 1000-летию Бреста объекты.

Свое участие в мероприятии подтвердили представители России, Польши, Украины, Нидерландов, Израиля, Китая, Болгарии, Азербайджана, Грузии, Сербии и Словакии. "Расскажем гостям об истории нашего города, его инвестиционной привлекательности, преференциях для потенциальных партнеров. Планируются презентации Байиня и других побратимов, Брестского научно-технологического парка, технического университета. Особый акцент будет сделан на представлении Бреста как культурной столицы СНГ в 2019 году", - резюмировал первый заместитель председателя горисполкома.

Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста приурочен к 999-летию областного центра.-0-