Брест и нидерландский Куворден планируют реализовать логистический проект

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест и нидерландский Куворден планируют реализовать совместный логистический проект. Об этом сообщил сегодня журналистам мэр муниципалитета Куворден Берт Баумайстер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брест - красивый и чистый город. Я вижу, что за последние годы он очень хорошо развился, у нас появляется больше совместных проектов. Сейчас работаем над вопросом, каким образом сможем как можно быстрее осуществлять контейнерные перевозки между Брестом и Нидерландами. Наши предприниматели видят хорошие возможности в перевозках своих грузов по железной дороге", - пояснил Берт Баумайстер.

Нидерландская сторона активно пользуется морскими перевозками. В качестве альтернативы, которая удешевит доставку товаров в восточном направлении, рассматривается железнодорожное сообщение. Перевалочным пунктом по пути следования контейнеров может стать Брест. Возможность такого сотрудничества Берт Баумайстер обсудил во время посещения СООО "Брествнештранс".

"Представители Нидерландов очень заинтересованы в реализации проекта по перегрузке товаров в Бресте для дальнейшего следования в Россию, Китай. Сейчас обсуждаются варианты сотрудничества с "Брествнештрансом", поскольку он обладает вместительной площадкой, которая позволяет хранить до 3 тыс. контейнеров", - отметил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Также делегация Нидерландов провела переговоры с представителями Брестского государственного технического университета. Стороны обсудили возможность сотрудничества по вопросам внедрения программы "Электронное правительство".-0-