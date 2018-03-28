Брестчане несут цветы к российскому консульству в знак скорби по жертвам в Кемерово

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчане несут цветы к российскому консульству и зажигают свечи в знак скорби по жертвам в Кемерово, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Генеральном консульстве России была открыта Книга соболезнований в связи с трагедией в этом сибирском городе. Одним из первых запись в книге сделал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. От жителей региона и себя лично он выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерово, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Это трагедия не только для России, но и для Беларуси, - сказал губернатор. - Это общая боль, ее надо пережить. И, как сказали президенты наших стран, надо сделать выводы, чтобы этого не повторилось в дальнейшем".

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис выражает соболезнования генеральному консулу РФ Игорю Конякину.

Анатолий Лис

Генеральный консул России Игорь Конякин отметил, что в эти дни к диппредставительству не только несут цветы, но и звонят, пишут письма со словами сопереживания. "Мы видим, что белорусы восприняли нашу боль, как свою. То, что люди десятками приносят цветы, игрушки, зажигают лампады, говорит о том, как здесь поддерживают Россию. Мы искренне благодарны всем без исключения жителям города, области, страны за ту солидарность, которую они высказывают в эти дни страшной трагедии", - сказал дипломат.

Консул Республики Казахстан Эльдар Кунаеев возлагает цветы у консульства РФ.

/Будет дополнено/. -0-

Фото Вадима Якубенка