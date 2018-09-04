Брестчанин благодаря ДНК-экспертизе через 35 лет нашел дочь в России

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ДНК-экспертиза помогла жителю Бреста найти в России взрослую дочь, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.
К экспертам с просьбой провести тест на установление отцовства обратился 64-летний мужчина. В 1980-х годах он проходил интернатуру в одном из российских регионов, встречался там с девушкой. Через два года молодому человеку пришлось вернуться в Беларусь, контакты оборвались. Спустя 35 лет брестчанин случайно встретил коллегу, с которым трудился в молодости. От приятеля он узнал, что в России у него может быть взрослая дочь.
Подтвердить догадки у бывшей возлюбленной было невозможно, поскольку пять лет назад она умерла. Коллега помог белорусу выйти на связь с предполагаемой дочерью. Чтобы узнать, действительно ли он ее отец, женщина преодолела несколько тысяч километров. Результаты ДНК-экспертизы оказались положительными.
Специалисты управления ГКСЭ по Брестской области с начала года провели около 200 экспертиз по установлению спорного родства. Как правило, инициаторами подобных исследований выступают мужчины.-0-
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